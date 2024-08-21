Создан метод, который может заменить колоноскопию

Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова начали использовать в экспериментальном режиме метод РиГинаМ (метод рибосомальной гибридизации на месте или сокращенно РиГинаМ), который позволяет оценить состав микрофлоры кала и по результатам оценки диагностировать воспалительные заболевания кишечника, а именно язвенный колит и болезнь Крона. В будущем это тестирование может заменить колоноскопию. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказали в Сеченовском университете.

Микрофлора или микробиота - это совокупность микроорганизмов, которые живут в желудочно-кишечном тракте человека и способствуют перевариванию клетчатки, синтезируют витамины, образовывают жирные кислоты и выполняют многие другие функции. Дисбактериоз, то есть нарушение соотношения между представителями микрофлоры, может привести к развитию многих заболеваний - кишечных, онкологических, аутоиммунных и нейропсихических. Поэтому так важно отслеживать состояние микрофлоры.

Новый метод позволяет определить состав микробиоты, проследить, где какая бактерия находится, с кем кооперирует и чем занимается, не изолируя ее от ее естественного окружения. Также он позволяет в реальном времени оценивать уровень воспаления и эффективность применяемых препаратов, своевременно корректируя лечение.

"Происходит это следующим образом. Из кала изымается цилиндр. Цилиндр кала фиксируется в парафине. Приготовляются срезы и гибридизируются с набором наиболее важных для работы и здоровья кишечника микробных групп. На срезах цилиндров из кала видна поверхностная слизь и распределение бактерий. Это позволяет напрямую определить состояние защитного слизистого барьера, а также уровня ферментации в кишечном биореакторе, ежедневно наблюдая за развитием заболевания и выявляя нарушения работы", - рассказал глава лаборатории, профессор кафедры общей гигиены Сеченовского университета Александр Свидзинский.

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