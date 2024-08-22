В кишечнике нашли вещество, напрямую влияющее на сердце

Ученые выяснили, что кишечные бактерии вырабатывают вещества, которые напрямую воздействуют на клетки сердца. Открытие, опубликованное в журнале Nature Communications, может лечь в основу новых лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний, передает Day.Az.

Бета-блокаторы - препараты для лечения сердечной недостаточности и гипертонии. Они связываются с бета-2 адренорецепторами, которые играют ключевую роль в реакции организма на стресс и активируются адреналином. Бета-блокаторы препятствуют этой активации, замедляя сердцебиение, снижая давление и нагрузку на сердце.

В новом исследовании ученые выяснили, что взаимодействовать с бета-2 адренорецепторами может вещество PAG. Его вырабатывают кишечные бактерии, а сердца он достигает с током крови. Вещество усиливает сокращение сердечной мышцы, что может способствовать сердечной недостаточности. Предыдущие исследования показали, что более высокий уровень PAG действительно связан с тяжестью заболевания.

Ученые работают над разработкой лекарств, которые нацелены на PAG и его взаимодействие с рецепторами в клетках сердца. Такие препараты, вероятно, будут иметь меньше побочных эффектов.

"Бета-блокатор, который целенаправленно блокирует вредные сигналы от адренергических рецепторов, но пропускает полезные сигналы, был бы совершенно новым подходом к лечению или профилактике риска сердечно-сосудистых заболеваний", - отметили ученые.

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