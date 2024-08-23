Врач предупредила об опасности витаминных капельниц

Витамины могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до летального исхода. Как передает Day.Az, об этом НСН рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Лечить любого пациента должен врач, который изучает анализы, прежде чем назначить препарат. Не нужно ставить капельницы по совету друзей, соседей или коллег. У пациента ранее могло не быть аллергии на витамины группы B, но реакции организма меняются. Даже витамин C может вызвать аллергическую реакцию", - объяснила Романенко.

Также к летальному исходу после капельницы может привести реакция, связанная с хроническим заболеванием, о котором пациент не знал.

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