Врач перечислила опасные для здоровья сердца привычки

Чрезмерное употребление соли, также как и фастфуда и консервов, вредит здоровью сердца и может спровоцировать развитие гипертонии и инсультов. Как передает Day.Az, об этом заявила кардиолог Мария Серова, пишет aif.ru.

Специалист посоветовала отказаться от привычки досаливать блюда. К проблемам также может привести малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление алкоголя и курение. Более того, нужно стараться избегать постоянного стресса.

До этого кардиолог Алексей Утин рассказал о необычном симптоме, который может свидетельствовать о серьезном заболевании. Пульсация в животе у людей старше 60 лет, особенно у курящих или страдающих гипертонией, может быть связана с аневризмой брюшной аорты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!