Врач объяснил пагубное влияние алкоголя на сон

Люди, часто употребляющие алкоголь, труднее засыпают, часто просыпаются среди ночи и сталкиваются с другими нарушениями сна, предупредил эндокринолог "Скандинавского центра здоровья" Олег Сикорский. Как спиртные напитки влияют на качество сна, он объяснил "Ленте.ру", передает Day.Az.

По словам Сикорского, проблемы со сном после выпитого вечером алкоголя возникают потому, что содержащийся в нем этиловый спирт снижает выработку гормона мелатонина. Кроме того, систематическое чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к токсическому поражению центральной и периферической нервной системы, что тоже пагубно влияет на качество ночного отдыха, рассказал эндокринолог.

Из-за этого, как отметил Сикорский, человек встает утром с постели разбитым и уставшим, после пробуждения постоянно пытается взбодриться кофе и энергетиками, что тоже помешает ему уснуть вечером. Для восстановления полноценного сна после употребления алкоголя требуется несколько суток, добавил он.

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