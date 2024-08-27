Врач опровергла мифы об аппендиците

Вопреки заблуждениям, аппендицит может возникнуть не только в детском, но и во взрослом возрасте, рассказала главный врач стационара АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук, профессор РАН Наталья Кондратова. Этот и некоторые другие мифы об аппендиците она опровергла в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По словам Кондратовой, хотя аппендицит чаще встречается у молодых людей, он может возникнуть в любом возрасте - заболеванию подвержены и взрослые, и пожилые люди. Терапевт обратила внимание и на то, что операция - не единственный способ лечения этого заболевания. "Ранее считалось, что единственным решением является удаление аппендикса (аппендэктомия). Однако в некоторых случаях, особенно при неосложненном аппендиците, возможно консервативное лечение с использованием антибиотиков", - отметила она.

Не согласна врач и с утверждением, что аппендикс не выполняет никакой функции в организме. "Долго бытовало мнение, что аппендикс - это бесполезный рудиментарный орган. Однако современные исследования доказали, что он может иметь значение для иммунной системы и поддержания здоровья кишечной микрофлоры", - объяснила Кондратова.

Терапевт также указала, что аппендицит не всегда проявляется болью в правом нижнем квадранте живота - это классический симптом, но боль может возникнуть и в других областях живота, а также быть менее выраженной, что затрудняет диагностику. Врач настаивает, что симптомы аппендицита игнорировать нельзя: это может привести к осложнениям - перфорации аппендикса или абсцессу. Наконец, заключила она, никакая диета не может предотвратить аппендицит.

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