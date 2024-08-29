Найден способ защитить печень от повреждения активными формами кислорода

Препарат циклоспорин, подавляющий иммунитет, защищает печень от повреждения во время операции. Результаты исследования опубликованы в журнале Liver Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время операций на печени или ее трансплантации орган может пострадать от недостатка кислорода, особенно при пережатии сосудов для остановки кровотечения. Возникающие при этом симптомы носят название синдрома ишемии-реперфузии печени. Его отличительная черта - нарушение работы митохондрий, энергостанций клеток. При этом вырабатываются активные формы кислорода, которые повреждают клетки и вызывают их самоуничтожение.

Циклоспорин, хорошо изученный иммунодепрессант, уменьшает активность нескольких белков, предотвращая повреждение митохондрий. NIM-811, аналог циклоспорина, оказывает аналогичный эффект. В новом исследовании ученые показали, что эти препараты защищают печень мышей от повреждения. У получивших препарат животных были значительно ниже уровни аланинтрансаминазы (АЛТ) - фермента печени, который в больших количествах выделяется в кровь при ее повреждении. Исследование тканей печени мышей также подтвердило уменьшение повреждения при приеме циклоспорина. При этом защитное действие препаратов не было связано с их воздействием на иммунитет.

Открытие ученых поможет смягчить синдром ишемии-реперфузии, возникающий при трансплантации и резекции (удалении части органа) печени.

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