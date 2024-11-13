Найден способ снизить опасность опиоидных препаратов

Швейцарские ученые из Женевского университета обнаружили молекулу, способную смягчить опасные для жизни эффекты обезболивающих препаратов на опиоидной основе. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опиоиды - это большое семейство фармацевтических препаратов, включающее морфин, фентанил и трамадол. Эти мощные лекарства в основном используются как обезболивающие.

Однако они также вызывают сильную зависимость и опасные побочные эффекты. Незаконное использование опиоидов приводит к почти 500 тыс. летальных исходов ежегодно во всем мире.

В новой работе исследователи открыли соединение под названием нанотело NbE, которое связывается с опиоидными рецепторами клеток и блокирует вредное воздействие препаратов.

Ученые также синтезировали набор еще более мелких молекул, имитирующих ключевую часть NbE, ответственную за избирательное связывание с опиоидными рецепторами.

По словам специалистов, их открытие может усовершенствовать методы лечения передозировки опиоидными препаратами.