Названа скрытая опасность сахарного диабета для пожилых

Ученые департамента гериатрии больницы Пекинского союза медицинского колледжа установили, что у пожилых пациентов с сахарным диабетом повышен риск развития саркопении - атрофии скелетной мускулатуры, приводящей к слабости и повышающей риск инвалидности. Результаты исследования опубликованы в Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital (МJРUМСН), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 244 пожилых добровольца с сахарным диабетом второго типа. Ученые проанализировали информацию о здоровье участников, после чего приступили к наблюдению за ними. В среднем срок наблюдения составил 5,6 года.

По окончании исследования саркопения была выявлена у 25,4% участников. У таких пациентов риск тяжелой инвалидизации был выше в 4,7 раза, риск повторной госпитализации - в 1,7 раза, а вероятность летального исхода по любой причине - в 2,3 раза по сравнению с пациентами без саркопении. Также было установлено, что пациенты с саркопенией чаще страдали от плохого питания и недержания мочи. Кроме того, в их истории болезни чаще встречались падения, потенциально ведущие к переломам.

Доктор Лин Канг, руководитель исследования, подчеркнул необходимость раннего скрининга и лечения саркопении для улучшения качества жизни пожилых людей с диабетом, что может снизить риски инвалидности и смертности.