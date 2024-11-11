Врач ответил на вопрос о влиянии рентгена на здоровье

Врач-терапевт Елена Малышева и главный рентгенолог Москвы Юрий Васильев в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале заявили, что рентген не вредит здоровью. Как передает Day.Az, выпуск передачи, в котором медики ответили на вопрос о влиянии исследования на здоровье, доступен на сайте телеканала.

Васильев сравнил вред от рентгена с последствием употребления десяти бананов. "Есть бананоэквивалентная доза - это разработанная нами зарубежными коллегами единица, говорящая о том, даже в бананах, в калии, есть некоторая доза облучения. И надо сказать, что десять бананов равно одному рентгеновскому снимку", - сказал рентгенолог.

По словам специалиста, методология была создана для того, чтобы в шуточной форме объяснить, что доза облучения от исследования настолько незначительна. "Мы делаем один снимок в течение года - это эквивалентно 10 бананам, съеденным за год. (...) И уж к чему не будут иметь отношения ваши болезни - это к рентгеновскому снимку", - заключила Малышева.