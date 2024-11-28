Как избавиться от насморка без капель?

Лечение насморка тесно связано в сознании многих с сосудосуживающими каплями. Однако немало сегодня говорят и про развивающуюся зависимость от таких средств. А можно ли избавиться от насморка без капель? Об этом aif.ru рассказал к.м.н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев, передает Day.Az.

Стоит понимать, что в большей части случаев насморк как пришел, так и уйдет сам. Но человек же нетерпелив, ему хочется устранить негативный эффект побыстрее. И тут вопрос лишь стойкости самого пациента и твердости его намерений справиться самостоятельно.

Надпочечники выделяют адреналин, который попадает в толщу носовых раковин. И как только человек начинает бежать в аптеку и впрыскивать себе капли, естественный процесс нарушается. Организму уже не будет смысла работать самому. И здесь очень важно договориться с самим собой.

Справиться без капель, если человек совсем уж никак не может терпеть день-другой, позволит так называемая отвлекающая терапия. В первую очередь, реч идет про промывание носа. Солевые растворы помогают облегчить состояние человека. История неплохая. Главное - делать это нефорсированно и не сильно. Не надо никакого усилия или давления. Лучше всего приобрести в аптеке специальные баллоны с морской водой - это стерильно и безопасно. Промывать можно 3 раза в день, лучше 2, использовать не дольше 5 дней.

Также стоит использовать противоотечные препараты, их чаще называют десенсибилизирующими средствами, они же известны как лекарство от аллергии. Отек в носу развиватеся на уровне носовых раковин, такие таблетки или капли будут избавлять от него. Как правило, достаточно по одной таблетке или дозе средства в день в течение нескольких дней.

Можно попробовать использовать в качестве первой помощи мочегонные средства. Но лучше особо ен экспериментировать, максимум как экстренное средство, ни в коем случае не на постоянной основе. Важно понимать, что многие нередко буквально подсаживаются на них, так как считают, что они помогают корректировать вес. Но это путь в никуда. Почему в принципе про них речь заходит - они снимают отечность за счет выведения лишней жидкости. Отек в носу образуется за счет накопления межклеточной жидкости. Но, еще раз напомню о рисках такого средства, - они вымывают калий и натрий, что плохо для сердца. Поэтому на постоянной основе ни в коем случае нельзя их использовать.

Из числа дополнительных средств отличным эффектом отличается парение ног. Необязательно прямо в горячей воде до ожога, достаточно, чтобы просто немного размякли. Это помогает перераспределить кровоток, что также поможет облегчить дыхание. И, конечно же, не стоит забывать про движение. Даже обычная ходьба принесет облегчение. Ведь она также поможет наладить кровообращение. Плюс свежий уличный воздух, который в холодное время года имеет нужные свойства - влажный и прохладный. Во время движения начинает работать большой круг кровообращения.

Стоит пересмотреть и свой рацион. Когда вы боретесь с насморком без капель, не надо ест продукты, задерживающие воду в организме, например, все соленое.

Важно и следить за порядком в доме. Если воздух пыльный, будет тяжело дышать. Влажная уборка - то, что нужно.

Что касается бань или саун, которые многие любят использовать в качестве лечебного средства. В них нет ничего плохого, но при условии, что риносинусита или синусита уже нет, то есть нос должен быть чистым. Тогда прогревание пойдет на пользу как профилактика и укрепление иммунитета. Если же насморк в активной фазе в баню нельзя - это вызовет еще больший отек носовых раковин и только усугубит ситуацию.

В общем, при насморке надо относится к себе бережно, а не считать его каким-то лишь досадным недоразумением. При стечении неблагоприятных факторов даже "банальный" насморк может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, вплоть до инфарктов. Вылечить насморк без капель также возможно, если настроиться на терпение и понимать пользу от этого.