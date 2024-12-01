Ученые нашли связь между очаговым облысением и щитовидной железой

Ученые из Китая выявили возможную генетическую связь между болезнями щитовидной железы и очаговым облысением. Об этом сообщает HealthDay, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали генетические данные сотен тысяч человек из финского биобанка, а также готовые данные из других исследований. У тысяч человек имелись болезни щитовидной железы и/или очаговое облысение.

Гипотиреоз (дефицит гормонов щитовидной железы), гипертиреоз (избыток гормонов щитовидной железы), болезнь Хашимото (аутоиммунное воспаление щитовидной железы) оказались генетически связаны с очаговым облысением.

Результаты могут означать, что эти заболевания могут иметь схожие механизмы. Это открытие поможет лучше понять аутоиммунные заболевания и разработать новые средства для их лечения.