Открытие ученых перевернуло представления о потере чувствительности к инсулину

Инсулинорезистентность может быть вызвана чрезмерной активацией одной из частей нервной системы. Это показало революционное исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Избыточное питание и ожирение могут привести к снижению чувствительности к инсулину - инсулинорезистентности. В результате развиваются диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Предыдущие исследования показали, что центральную роль в развитии инсулинорезистентности могут играть вещества катехоламины. В новой работе ученые получили генномодифицированных мышей. У этих животных катехоламины отсутствовали в симпатической нервной системе. Последняя включает нервы, которые управляют внутренними органами при физической и эмоциональной нагрузках, например, учащает сердцебиение и ускоряет обмен веществ.

Животных кормили либо обычной диетой, либо высокожировой. Чрезмерная активность симпатической нервной системы, а не нарушение работы инсулина было основной причиной резистентности к инсулину в группе переедания. Главную роль в этом играли катехоламины. Если они отсутствовали в симпатической нервной системе, мыши были защищены от ее гиперактивации и инсулинорезистентности.

Ученые считают, что снижение активности симпатической нервной системы может предотвратить инсулинорезистентность при высокожировой диете у людей.