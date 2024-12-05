Врач перечислила причины заложенности носа без простуды

Таблетки от давления, противовоспалительные обезболивающие и чрезмерное увлечение назальными спреями могут стать причиной заложенности носа. Проблемы с дыханием также могут возникать из-за искривления носовой перегородки. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Элли Кэннон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснила, что заложенность носа не по причине острых респираторных заболеваний и аллергии носит название хронический неаллергический ринит. Некоторые препараты, такие как лекарства от гипертонии и противовоспалительные обезболивающие (например, ибупрофен), могут стать провокаторами такого состояния. Нос также "перестает дышать" из-за чрезмерного использования назальных спреев и противоотечных средств.

По словам Кэннон, длительный ринит может быть вызван работой с промышленными химикатами, регулярным употреблением алкоголя или острой пищей. В некоторых случаях проблемы с дыханием обусловлены физиологическими нарушениями - разрастанием в носу полипов (тканей, выступающих над слизистой оболочкой) и искривлением носовой перегородки. Два этих фактора можно устранить, если прибегнуть к хирургическому вмешательству.