Американская певица и актриса Майли Сайрус рассказала об одержимости матери наращивать ей волосы в начале карьеры.

Как передает Day.Az, своими воспоминаниями на данную тему она поделилась в подкасте The Good Buy.

По словам исполнительницы, ее мать, предпринимательница Тиш Сайрус, заставляла дочь носить 250 капсул с наращенными прядями. "Я люблю длинные волосы, но в моей жизни была эпоха, когда пряди были настолько длинными, что достигали подошвы сапога. Они меня изматывали. Когда нам предлагали сделать меньше 250 капсул, моя мать отказывалась от услуги и просила больше", - призналась знаменитость.

Майрус отметила, что сами парикмахеры рекомендуют устанавливать от 70 до 120 капсул. "В настоящее время такой вид наращивания, который был у меня, мастера уже не делают", - подытожила звезда.