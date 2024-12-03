Врач назвал указывающие на опасное заболевание тревожные симптомы

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвал тревожные симптомы, указывающие на опасное заболевание. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим".

Как передает Day.Az, доктор рассказал, что похудение ног и потеря волос на них являются признаками периферического атеросклероза

. "Начинают худеть ноги - теряется мышечная масса, ноги становятся безволосыми, тоненькими", - пояснил медик.

Кроме того, по словам специалиста, в случае периферического атеросклероза при измерении давления на разных участках ноги будет наблюдаться разница до 20 миллиметров ртутного столба. "Это говорит о том, что где-то тут сидит бляшка", - подчеркнул он.