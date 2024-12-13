Люди, которые пережили микроинсульт, часто игнорируют первые симптомы, рассказал терапевт Лоуренс Каннингем. В комментарии изданию Daily Express врач перечислил неочевидные признаки микроинсульта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Каннингема, обычный инсульт сопровождается опущением лица, слабостью в руках, проблемами с речью. При нем также может появляться внезапная спутанность сознания и сильная головная боль.

При микроинсульте у человека появляются симптомы, схожие с обычным инсультом, включая онемение, затрудненную речь, головокружение или двоение в глазах. "Симптомы могут длиться всего несколько минут. Но это предупреждение о возможных в будущем полноценных инсультах", - предупредил Каннингем.

Врач призвал не игнорировать признаки микроинсульта, чтобы не столкнуться с более серьезными проблемами со здоровьем.