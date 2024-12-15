Врач объяснила опасность плоскостопия

Плоскостопие, как и другие проблемы со стопами, может негативно повлиять на общее состояние здоровья, рассказала травматолог-ортопед профессиональной сети ОРТЕКА Антонина Завадская. В беседе с "Лентой.ру" она предупредила об опасности этой патологии, передает Day.Az.

По словам Завадской, плоскостопие - самая распространенная патология стоп. Врач объяснила, что при отсутствии правильной поддержки свода стопы у людей с плоскостопием могут вращаться голени, из-за чего появляется постоянная боль в ногах и бедрах.

Также, продолжила травматолог-ортопед, плоскостопие может вызывать боль в мышцах и костях, так как из-за него развивается неправильная осанка, а походка становится неестественной.

"Лекарства от плоскостопия не существует, но есть методы облегчения боли или корректировки свода стопы. К ним относятся упражнения на растяжку, ношение поддерживающей обуви, ортопедических стелек с супинаторами или курсы физиотерапии. В тяжелых случаях может потребоваться операция для исправления свода стопы или решения других проблем, которые могут быть связаны с плоскостопием", - подытожила Завадская.