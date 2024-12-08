Стоматолог предупредила об особом виде кариеса

Так называемый контактный кариес развивается в межзубных промежутках, где две поверхности соседних зубов соприкасаются, рассказала стоматолог Ольга Жидких.

Как передает Day.Az, об этом особом виде кариеса она предупредила в беседе с aif.ru.

По словам врача, обычные зубные щетки часто не могут эффективно прочистить межзубные промежутки, что вызывает накопление налета. Также там собираются и бактерии, вызывающие контактный кариес. Для борьбы с этим видом кариеса стоматолог призвала использовать специальные средства гигиены для межзубных промежутков: зубную нить, ершики и ирригаторы.

Жидких уточнила, что ирригаторы при борьбе с кариесом особенно нужны людям, имеющим ортодонтические конструкции (брекеты) или жалующимся на чувствительность десен. При этом использование ирригатора не исключает чистку зубов.

Наконец, она порекомендовала регулярно посещать врача-стоматолога или гигиениста и проходить профессиональную чистку зубов не реже одного раза в полгода. Врач объяснила, что профессиональная чистка позволяет удалить налет и зубной камень, которые не могли быть удалены при домашней гигиене, и снизить риск развития кариеса.