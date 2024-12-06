Биолог назвала несостоятельной одну из двух версий о создании коронавируса в лаборатории

В отчете Конгресса США о происхождении вируса SARS-CoV-2 приводятся линии доказательства того, что перед началом пандемии коронавирус "побывал" в лаборатории китайского города Ухань, однако в документе подчеркивается, что доказательства являются не прямыми, а косвенными, рассказала "Ленте.ру" профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Как передает Day.Az, при этом, по ее словам, существуют две связанные с этим теории: что вирус был создан "с преступными целями" или что произошел несчастный случай. Первую из них Баранова считает несостоятельной.

"Начиная с 2020 года шли дискуссии о том, будто некие злые ученые, вероятно, получившие гранты от таких же недобрых правительств, создали с помощью молекулярных ножниц и специального молекулярного клея вирус, способный заражать клетки человека. Затем вирус был испытан и выпущен в дикую природу с преступными целями, ну или, может, он случайно убежал - но цели были изначально вредительские. Понятно, что эта гипотеза никакой критики не выдерживает", - сказала биолог.

По словам Барановой, тот факт, что свойства вируса отличаются от характеристик обнаруживаемого в природе коронавируса, не уникален и не может говорить в пользу приведенной версии. Биолог напомнила, что вирус птичьего гриппа приобретает новые качества "прямо сейчас", а ВИЧ мутировал еще в те времена, когда "генная инженерия была лишь "в теории"".