Диабет в молодости оказался опасен для мозга

Ученые из Колледжа сестринского дела имени Рори Мейерса при Нью-Йоркском университете установили связь между возрастом постановки диагноза диабета II типа и риском развития деменции. Исследование, подчеркивающее особую уязвимость людей с ожирением, опубликовано в журнале PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Диабет II типа признан значительным фактором риска деменции. Исследователи предполагают, что высокий уровень сахара в крови, резистентность к инсулину и воспалительные процессы, характерные для диабета, могут усиливать развитие когнитивных нарушений. Особое внимание уделено растущему числу молодых людей с этим заболеванием: среди мирового населения каждый пятый человек с диабетом II типа моложе 40 лет.

Для анализа ученые использовали данные исследования, проводимого Мичиганским университетом с 2002 по 2016 год. В выборку вошли 1213 американцев старше 50 лет с подтвержденным диабетом II типа и отсутствием деменции на момент начала наблюдений. В течение 14 лет проводилось отслеживание состояния участников с использованием телефонных интервью.

Выяснилось, что ранняя диагностика диабета существенно увеличивает вероятность развития деменции. У людей, у которых диабет был выявлен до 50 лет, риск деменции был в 1,9 раза выше, чем у тех, чей диагноз был поставлен после 70 лет. У пациентов с диабетом, диагностированным в возрасте 50-59 лет, риск увеличивался в 1,72 раза, а у тех, кто получил диагноз в 60-69 лет, - в 1,7 раза. При этом каждый год, на который пациент был моложе на момент постановки диагноза, увеличивал риск деменции на 1,9 процента.

Дополнительно установлено, что ожирение играет ключевую роль в усилении связи между ранним диабетом II типа и деменцией. Пациенты с ожирением и диагнозом до 50 лет оказались самой уязвимой группой, подверженной риску когнитивных нарушений.

Авторы исследования подчеркивают важность возраста при диагностике диабета и необходимость целенаправленных мер по снижению веса, включая диету, физические упражнения и медикаментозное лечение. Такое вмешательство может помочь предотвратить развитие деменции у молодых людей с диабетом, особенно в группе с ожирением.