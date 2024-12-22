Названы вызывающие скачки уровня сахара полезные продукты

Высокий уровень сахара в крови увеличивает риск развития инфаркта и инсульта, причем некоторые продукты, которые считаются полезными, могут провоцировать скачки уровня сахара.

Как передает Day.Az, об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на греческий портал Pronews.

По данным издания, к таким продуктам относятся картофель, виноград, сухофрукты, суши, а также фруктовый сок.

Чтобы избежать скачков уровня сахара и стабилизировать его, в материале посоветовали регулярно есть квашеную капусту, капусту брокколи, чечевицу, цитрусовые фрукты, яйца, морепродукты и несладкие йогурты.

Кроме того, поддерживать уровень сахара поможет правильный завтрак, которые состоит из белка, полезных жиров и сложных углеводов. Самими полезными продуктами для завтрака в материале назвали авокадо, овсянку и какао.