Найден способ предсказать развитие опасной аритмии после инсульта

Исследователи из Университета Пенсильвании разработали модель машинного обучения для прогнозирования развития опасной аритмии у пациентов после инсульта. Это улучшит диагностику и лечение пациентов с сердечными заболеваниями, минимизируя риски и повышая точность прогнозов.Работа опубликована в журнале Heart Rhythm, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фибрилляция предсердий - это аритмия в предсердиях сердца, характеризующаяся нерегулярным и учащенным сердцебиением. Она может возникать после инсульта и увеличивает риск тромбообразования.

В рамках нового исследования ученые проанализировали данные 300 пациентов и создали модель, которая с высокой степенью точности может предсказать возникновение нарушений фибрилляции предсердий после инсульта. С помощью алгоритмов машинного обучения, она может выявлять риски аритмии на основе анализа электрических импульсов сердца. Для этого необходимы только электрокардиограммы, что позволило разработать простой и эффективный инструмент для мониторинга состояния сердца пациентов.

Теперь исследователи планируют расширить использование модели, применив 1,8 миллиона ЭКГ из базы данных медицинских записей университета. Это позволит повысить точность прогнозов и улучшить диагностику других сердечно-сосудистых заболеваний, включая предсказания для установки кардиостимуляторов и диагностику коронарных поражений.

Прогнозирование с помощью машинного обучения, по мнению ученых, может значительно улучшить точность и доступность диагностики, а также снизить затраты на медицинские исследования.