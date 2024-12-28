Раскрыт механизм неизлечимости рака

Ученые центра рака Моффитта в США раскрыли, как определенный тип гибели раковых клеток может способствовать росту опухолей и снижать эффективность лечения рака. Исследование сосредоточено на механизме, связанном с некроптозом, и опубликовано в журнале Cancer Cell, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Некроптоз, форма программируемой гибели клеток, ранее считался процессом, усиливающим иммунный ответ против рака. Однако ученые обнаружили, что при некроптозе раковые клетки выделяют молекулу интерлейкин-1α, которая создает благоприятную для опухоли среду и подавляет активность Т-клеток, ослабляя способность иммунной системы бороться с раком.

Для подтверждения гипотезы команда провела лабораторные эксперименты, изучая влияние некроптоза на поведение опухолей. Особое внимание уделялось уровню интерлейкина-1α и его роли в изменении иммунного ответа. Исследования проводились с использованием моделей на животных, а также при помощи анализа данных пациентов.

Результаты показали, что интерлейкин-1α высвобождается не только в процессе некроптоза, но и под воздействием химиотерапии. Это объясняет, почему стандартные методы лечения иногда оказываются менее эффективными. Заблокировав действие интерлейкина-1α, ученые смогли усилить иммунный ответ и улучшить результаты химио- и иммунотерапии в тестах на животных моделях.

Кроме того, было установлено, что снижение уровня интерлейкина-1α связано с лучшими клиническими исходами у пациентов, проходящих химиотерапию. Это открытие указывает на возможность использования интерлейкина-1α как маркера для прогнозирования эффективности лечения и индивидуализации терапевтических подходов.