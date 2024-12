https://news.day.az/medicine/1715971.html

Ученые выяснили, как быстро увеличивался мозг человека в процессе эволюции

Британские ученые установили, что развитие мозга человека происходило постепенно в пределах каждого вида древних людей, а не через резкие скачки. Результаты исследования опубликованы в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.