Ученые создали новый тип лекарств для лечения синдрома Дауна

Международная группа ученых из Франции и Италии протестировала новое соединение AEF0217, предназначенное для улучшения состояния пациентов с синдромом Дауна.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано на официальном сайте Научно-исследовательского института больницы дель Мар (IMIM) в Барселоне.

Синдром Дауна - врожденная генетическая патология, которая проявляется отставанием в умственном развитии и различными особенностями здоровья, а также в виде своеобразной внешности.

В клинических испытаниях задействовали 29 человек в возрасте от 18 до 35 лет с диагностированным синдромом Дауна. Добровольцам в течение 28 дней давали препарат с содержанием молекул AEF0217.

AEF0217 имитирует естественный защитный механизм мозга, противодействующий гиперактивности каннабиноидного рецептора CB1. Такая специфическая активность CB1 часто наблюдается людей с синдромом Дауна.

Результаты четырех недель лечения стали первыми в своем роде в области терапии синдрома Дауна, отметили исследователи.

В 2025 году команда проведет вторую фазу эксперимента на международном уровне.