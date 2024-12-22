Ученые создали новый тип лекарств для лечения синдрома Дауна
Международная группа ученых из Франции и Италии протестировала новое соединение AEF0217, предназначенное для улучшения состояния пациентов с синдромом Дауна.
Как передает Day.Az, исследование опубликовано на официальном сайте Научно-исследовательского института больницы дель Мар (IMIM) в Барселоне.
Синдром Дауна - врожденная генетическая патология, которая проявляется отставанием в умственном развитии и различными особенностями здоровья, а также в виде своеобразной внешности.
В клинических испытаниях задействовали 29 человек в возрасте от 18 до 35 лет с диагностированным синдромом Дауна. Добровольцам в течение 28 дней давали препарат с содержанием молекул AEF0217.
AEF0217 имитирует естественный защитный механизм мозга, противодействующий гиперактивности каннабиноидного рецептора CB1. Такая специфическая активность CB1 часто наблюдается людей с синдромом Дауна.
Результаты четырех недель лечения стали первыми в своем роде в области терапии синдрома Дауна, отметили исследователи.
В 2025 году команда проведет вторую фазу эксперимента на международном уровне.
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