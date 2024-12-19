Женщине пересадили генетически модифицированную свиную почку

В США женщине из штата Алабама успешно пересадили генетически модифицированную свиную почку. Об этом пишет The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

53-летняя Тована Луни пожертвовала свою почку на пересадку матери 25 лет назад. Однако восемь лет назад у нее самой развилась почечная недостаточность из-за осложнений после родов. С тех пор Луни находилась на гемодиализе.

25 ноября ей провели операцию по пересадке свиной почки с 10 генетическими изменениями в нью-йоркской клинике Langone Health. Спустя две недели Луни выписали из больницы, и сейчас она живет в Нью-Йорке под наблюдением врачей. "Я просто в восторге, прямо не знаю, чем заняться дальше. Я полна энергии, у меня появился аппетит, которого не было восемь лет", - поделилась она впечатлениями.

Луни стала третьим человеком в мире, которому пересадили свиную почку. Несмотря на хорошее самочувствие женщины, врачи наблюдают за ней каждый день, так как самый острый период, когда может случиться отторжение пересаженного органа, составляет шесть недель.