Ученым стало известно, где мог зародиться сифилис, пишет The Guardian.

Как передает Day.Az, по данным специалистов, болезнь появилась в Северной Америке, а не в Европе, как считалось ранее.

Недавнее исследование, проведенное командой ученых, выявило, что останки возрастом 9000 лет, найденные в Северной Америке, содержат геномы бактерий, связанных с сифилисом. Это открытие добавляет новые детали в дебаты о происхождении болезни, которая впервые проявилась в Европе в 1494 году.

Одна из теорий предполагает, что инфекция была завезена в Европу Колумбом из Америки в 1493 году, в то время как другая утверждает, что болезнь уже существовала в Старом Свете задолго до этого события.

"Нам удалось реконструировать пять геномов из этих костей, и все они имеют общие корни, указывающие на их происхождение в Америке", - заявила участница исследований, доктор Бос.

Полученные результаты подчеркивают возможные пути распространения сифилиса, связанные с торговлей и колонизацией, однако вопросы о его истинных корнях остаются открытыми для дальнейшего обсуждения.