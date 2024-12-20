Врач назвал пять повышающих риск слабоумия лекарств

Некоторые лекарства при длительном применении существенно повышают риск развития слабоумия, предупредил американский анестезиолог Зейн Хасан.

Как передает Day.Az, препараты он перечислил в своем аккаунте в социальной сети TikTok.

По словам врача, спровоцировать деменцию может регулярный прием лекарств от изжоги, в составе которых есть омепразол. Это действующее вещество не только снижает количество кислоты в желудке, но и провоцирует накопление белка бета-амилоида в мозге, который ученые считают одним из главных провокаторов слабоумия, объяснил анестезиолог. Кроме того, препараты от изжоги могут вызывать дефицит витамина В12, что также отражается на памяти и когнитивных способностях человека.

Еще одним повышающим риск деменции препаратом Хасан назвал бензодиазепины, применяющиеся при лечении тревожности, панических атак, нарушений сна и неврозов. Главное назначение этого типа лекарственных средств - подавление возбуждения центральной нервной системы, однако, проникая в нее, они вызывают онемение всего мозга. "Эти препараты помогают при тревоге и алкогольной абстиненции. Но если вы принимаете бензодиазепины в течение длительного периода времени, это может вызвать слабоумие", - заявил Хасан.

Спровоцировать деменцию, как отметил врач, могут и препараты от аллергии с дифенгидрамином в составе, а также опиаты и опиоиды, применяющиеся для анестезии и послеоперационного обезболивания. Он уточнил, что исследование, проведенное тайваньскими неврологами, показало, что риск слабоумия вырастает вдвое в течение трех-семи лет после операции под наркозом.

Наконец, по словам Хасана, негативно влияет на здоровье мозга длительный прием антидепрессантов.