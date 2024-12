https://news.day.az/medicine/1717559.html

Раскрыта история происхождения гепатита Е

Международная группа вирусологов, экологов и зоологов установила, что вирус гепатита Е, связанный с людьми, скорее всего, произошел от копытных животных и имеет отдаленные эволюционные корни у грызунов. Как передает Day.Az, результаты исследования представлены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).