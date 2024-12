https://news.day.az/medicine/1717807.html

Ученые раскрыли причины летальности тяжелой формы COVID-19

Американские ученые из Медицинской школы Питтсбургского университета раскрыли механизмы, отвечающие за тяжелый вред здоровью и летальные последствия коронавирусной инфекции COVID-19. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.