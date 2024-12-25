Как избежать аллергии на мандарины?

Елка и мандарины - неотъемлемые атрибуты новогодних праздников. Однако иногда веселые зимние выходные сменяются больничными: переели мандаринов - лечите аллергию.

Как передает Day.Az, российский аллерголог, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Ходоновой Людмила Лапа в беседе с "Радио 1" заявила, что цитрусовые продукты являются аллергическими, и здесь важно - с какого возраста и в каких количествах вы их употребляли.

"Когда мы тренируем наш иммунитет, детский, то даем понемножку: по одной дольке, потом по две, дальше по три, но это делается с определенным интервалом, чтобы не развилась непереносимость", - объяснила эксперт.

Люди, по словам врача, в зимние праздники начинают есть излишнее количество мандаринов, апельсинов, что провоцирует в организме отрицание продукта в целом.

"Когда мы употребляем много продуктов, содержащих тяжелые большие молекулы, они не перерабатываются в нашем организме, а накапливаются. Иммунная система пытается их убрать и образует огромное количество антител. Аллергия - это реакция иммунной системы на накапливаемые молекулы", - сказала специалист.

Она добавила, что употребление любых продуктов выше нормы может привести к аллергической реакции и непереносимости, поэтому не стоит ​терять чувство меры ​даже в новогодние ​выходные.