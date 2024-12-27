Как COVID-19 может повлиять на почки?

Ученые из Каролинского института установили, что функции почек примерно на 47% быстрее угасают после перенесенной коронавирусной инфекции, чем после обычной пневмонии или других острых респираторных заболеваний.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

К таким выводам ученые пришли в ходе анализа данных проекта SCREAM, созданного с целью изучения механизмов развития болезней почек и связанных с ними факторов риска. Исследование содержит данные более 1,3 миллиона жителей Стокгольма.

На основе данных о состоянии здоровья участников проекта, в том числе перенесенных инфекций, ученые провели анализ влияния COVID-19 на функцию почек. Исследование показало, что коронавирусная инфекция значительно ускоряет падение показателя клубочковой фильтрации (КФ) - одного из важнейших индикаторов работы почек. Это снижение продолжается как минимум два года после выздоровления.

Особенно важно, что COVID-19 оказывает более сильное воздействие на почки, чем другие легочные инфекции, такие как пневмония. Скорость клубочковой фильтрации у перенесших COVID-19 снижалась на 47% быстрее, чем у тех, кто переболел другими формами ОРЗ.

Кроме того, перенесенный COVID-19 увеличивает риск резкого снижения фильтрующей способности почек на 20%, что выражается в падении КФ на 25% и более. Этот риск особенно высок (достигает 42%) среди пациентов, госпитализированных с тяжелыми формами заболевания.

Ученые подчеркивают важность регулярных обследований почек у всех пациентов, переболевших COVID-19, для своевременного выявления возможных нарушений.