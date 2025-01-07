Старение снизило риск рака

Ученые из Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) провели исследование, которое выявило, как пожилой возраст может не только повышать риск рака, но и защищать от него. Они обнаружили, что стареющие клетки теряют способность к регенерации, что снижает вероятность их неконтролируемого роста. Работа опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе экспериментов было выявлено, что стареющие клетки легочной ткани теряют часть своей способности к обновлению из-за особенностей метаболизма железа. Несмотря на повышенное содержание железа в клетках, они функционируют так, будто испытывают его дефицит, что связано с увеличением уровня белка NUPR1. Это открытие объясняет, почему у пожилых людей заболеваемость раком снижается после достижения определенного возраста.

Исследование проводилось на генетически модифицированных мышах с моделью аденокарциномы легких. Одной из сложностей работы было изучение возрастных изменений, так как мышам требуется около двух лет, чтобы достичь возраста, эквивалентного 65-70 годам у человека. Тем не менее исследователи смогли проследить, как метаболизм железа влияет на способность клеток к регенерации и их восприимчивость к раку.

Результаты показали, что у старых мышей выработка NUPR1 увеличивается, из-за чего клетки теряют регенеративные способности, что приводит к уменьшению числа опухолей. Этот эффект можно обратить вспять, увеличив содержание железа в клетках или снизив уровень NUPR1. Однако подобные вмешательства повышают риск рака, что делает их потенциально опасными для людей с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям.

Кроме того, исследование выявило возрастные различия в эффективности терапии, направленной на ферроптоз - тип запрограммированного уничтожения клеток, вызванного железом. Стареющие клетки оказались более устойчивы к ферроптозу, что делает подобное лечение менее эффективным для пожилых пациентов. Эти данные подчеркивают необходимость учитывать возраст при разработке и проведении клинических испытаний.