ИИ помог ученым создать молекулу для лечения кишечных воспалений

Биотехнологическая компания Insilico Medicine (Гонконг) объявила о создании экспериментальной молекулы для борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). По словам ученых, использование искусственного интеллекта помогло сократить время работы с нескольких лет до менее чем 12 месяцев. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К воспалительным заболеваниям кишечника (ВЗК) относятся две нозологические формы: язвенный колит (ЯК), или неспецифический язвенный колит (НЯК) и болезнь Крона (БК). Они преимущественно поражают лиц молодого трудоспособного возраста, ухудшая качество их жизни выраженными симптомами - болью в животе, проблемами со стулом, снижением веса и потерей работоспособности.

По данным компании, молекула, созданная с помощью искусственного интеллекта, продемонстрировала способность восстанавливать барьерную функцию кишечника в доклинических испытаниях на животных. Разработчики уверены, что препарат на основе этой молекулы будет обладать меньшим количеством побочных эффектов, чем существующие аналоги.

Генеральный директор Insilico Medicine Алекс Жаворонков рассказал, что с использованием платформы искусственного интеллекта Chemistry42 для генеративной химии компания смогла разработать молекулу, которая будет работать исключительно в кишечнике. Лекарство не будет попадать в кровоток, что минимизирует побочные эффекты.

Также с помощью другой платформы для генеративной биологии под названием PandaOmics учеными была определена оптимальная терапевтическая цель для молекулы.

Благодаря технологиям ИИ, компания смогла завершить весь процесс от разработки до номинации молекулы на доклинические испытания менее чем за 12 месяцев, в то время как обычно этот процесс занимает несколько лет. Insilico Medicine планирует представить результаты первой фазы клинических исследований в начале 2025 года.