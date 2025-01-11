Ученые создали электронные устройства, работающие от тепла человеческого тела

Ученые из Квинслендского технологического университета разработали гибкую ультратонкую пленку, которая способна преобразовывать тепло человеческого тела в электроэнергию. Работа опубликована в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Большинство исследований термоэлектрических материалов сосредоточено на висмут-теллуриде благодаря его высокой эффективности в преобразовании тепла в электричество. Однако традиционные методы производства термоэлектрических устройств сталкиваются с рядом проблем: высокой стоимостью, сложностью изготовления и ограниченной гибкостью.

В рамках нового подхода команда применила технологию, позволяющую создать однородный слой висмут-теллуридных нанокристаллов. Используя метод 3D-печати, исследователи смогли создать пленку размером с лист A4, которая сочетает в себе высокую производительность и низкую стоимость.

Устройство превращают разницу температур между телом и окружающим воздухом в электричество. Гибкая структура позволяет использовать ее как на коже, так и в носимых устройствах, например, фитнес-браслетах.

"Нам удалось создать устойчивый источник энергии для носимых устройств и эффективный метод охлаждения микрочипов. Она также открывает возможности для разработки персональных систем теплового управления, таких как портативные кондиционеры", - сообщил профессор Чжи-Ган Чен, руководитель исследования.

Технология также может применяться с другими материалами, например, селенидом серебра, который еще дешевле и экологичнее.