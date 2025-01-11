Стоматолог объяснил, чем опасен камень на зубах

Зубной камень - это твердые минерализованные отложения налета, которые образуются на поверхности зубов как над, так и под деснами. Камень возникает, когда бактерии в зубном налете смешиваются с минералами в слюне, отчего налет затвердевает. О том, опасно ли это, "Газете.Ru" рассказал Магомед Дахкильгов, главный врач клиники "Немецкий Имплантологический Центр", кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, передает Day.Az .

Обычный налет - мягкий, матовый, беловатого, желтоватого или коричневатого цвета и в целом счищается зубной щеткой, нитью и ирригатором. Основными же отличительными характеристиками зубного камня являются его текстура, плотность и расположение.

"По текстуре он очень плотный и твердый, по структуре - достаточно пористый. Основными зонами скопления зубного камня становятся шейки зубов - в том месте, где начинается десна. Зубной камень практически не счищается щеткой и прочими средствами домашней гигиены. Но поскольку по цвету он не всегда отличается от мягкого налета (оттенок камня варьируется от желтоватого до коричневого или даже черного), то пациент не всегда может понять, что имеет дело с зубным камнем", - объяснил он.

Зубной камень - это, по сути, минерализованный мягкий налет. И, как всякий налет на зубах, он становится питательной средой для патогенной микрофлоры, которая в процессе жизнедеятельности вырабатывает кислоты и токсины. Эти вещества разрушают эмаль зубов и вызывают воспаления десен.

"При этом важно отметить, что разрушается эмаль не только на коронковой части зуба, видимой над десной. Зубной камень провоцирует разрушение поверхности корня зуба под десной. Это пациентам само собой не видно, поэтому часто упускается момент, когда нужно обратиться за помощью. Разрушение корня может стать причиной потери зуба, поэтому важно регулярно делать профессиональную гигиену", - подчеркнул врач.

Помимо кариеса и его осложнений, зубной камень способствует воспалительным заболеваниям десен. Это, во-первых, гингивит - начальная стадия заболевания десен, которая при отсутствии лечения может прогрессировать в более серьезное состояние, называемое пародонтитом. Основные признаки гингивита - покраснение и отек десен, кровоточивость при чистке зубов, неприятный запах изо рта и болезненность десен.

"Гингивит может прогрессировать в пародонтит. Это серьезное воспалительное заболевание пародонта - тканей, окружающих зубы и удерживающих их в лунках. Пародонтит затрагивает десны, связки и кость. Соответственно, без лечения он может привести к выпадению зубов, которые буквально лишаются опоры. Основные характеристики пародонтита - воспаление и кровоточивость десен, образование пародонтальных карманов (полостей между зубами и деснами), рецессия десен (когда их уровень снижается, оголяя шейки и корни зубов), патологическая подвижность зубов, неприятный запах изо рта", - сказал стоматолог.

По его словам, обязательны осмотры у стоматолога раз в полгода для своевременного выявления и лечения болезней полости рта, а также проведение комплексной профессиональной гигиены. Обычно одна процедура выполняется раз в 6 месяцев, но иногда стоматолог составляет индивидуальный график. В эту процедуру входит ультразвуковая чистка, при которой зубной камень над и под деснами удаляется специальным аппаратом, а десны оздоровляются. Завершается процесс реминерализацией, чтобы укрепить эмаль.