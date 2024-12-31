Назван самый вредный продукт на новогоднем столе

Среди однозначно вредных продуктов на новогоднем столе можно назвать лишь алкоголь, заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, она отметила, что спиртное - это, по сути, яд, и безопасных доз для него не существует.

Как напомнила врач, этиловый спирт раздражает слизистую оболочку желудка, что может привести к воспалению, и затем воздействовать на печень. Чтобы уменьшить риск повреждения слизистой желудка, Кашух порекомендовала поесть перед употреблением спиртного. А чтобы обезопасить организм в целом, лучше отказаться от алкоголя или ограничиться небольшой порцией.

Говоря о новогодних блюдах, эксперт отметила, что существуют продукты, которые опасны из-за неправильной обработки или хранения, или которые нежелательно есть в большом количестве. Также есть еда, на которую развивается аллергия или непереносимость. "Но если продукты съедобны, а человек здоров и может есть их по отдельности, то и от сочетания ему плохо не станет", - объяснила специалист.