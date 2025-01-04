Открыта новая группа крови: ученые разгадали полувековую аномалию

Группа крови является одной из важнейших характеристик человека, которая может значить разницу между жизнью и смертью при переливаниях. Однако, разрешив загадочную аномалию, открытую полвека назад, ученые обнаружили, что существует новый ее вид.

Как передает Day.Az со ссылкой на ScienceAlert, загадочный случай, произошедший в 1972 году, завершился значительным научным прорывом в недавнем исследовании. Когда у беременной женщины обнаружился необычный профиль крови, в котором отсутствовала поверхностная молекула, присутствующая на всех известных эритроцитах, это послужило поводом для расследования, длившегося полвека. В результате изучения этой аномалии ученые наконец-то определили таинственный профиль, который фактически оказался новой группой.

В сентябре 2024 года ученые из Великобритании и Израиля объявили о кульминации своей научной работы: идентификации новой системы групп крови под названием MAL. Доктор Луиза Тилли, гематолог из Национальной службы здравоохранения Британии и ведущий автор работы, опубликованной в журнале Blood, назвала это достижение "огромной вехой" и приписала открытие десятилетиям сотрудничества и тщательных исследований.

Группа крови MAL характеризуется отсутствием антигена AnWj - белка, который обычно встречается более чем у 99.9% людей. AnWj при этом отсутствует у новорожденных, появляясь только вскоре после рождения. В отличие от широко известных систем ABO и резус, которые классифицируют кровь на основе основных антигенов, MAL и другие редкие системы затрагивают небольшую часть населения. Однако эти системы имеют важнейшее значение для трансфузионной медицины. Даже незначительное несоответствие антигенов при переливании крови может спровоцировать серьезную иммунную реакцию, что делает точную классификацию крайне важной.

Достижения в области генетических исследований позволили команде подтвердить свои выводы, введя в клетки крови ген MAL. Это позволило восстановить недостающий антиген и окончательно доказать генетическую основу этой группы крови.

Помимо клинических последствий, это исследование открывает путь для генетического тестирования, позволяющего определить, возникает ли AnWj-отрицательный тип в результате наследственных мутаций или внешнего подавления. Такое различие жизненно важно для выявления потенциальных заболеваний, связанных с болезнями крови.