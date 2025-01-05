Врач объяснил, когда поход в баню грозит сердечным приступом
Прыжок в сугроб после бани может вызвать сердечный приступ, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Как передает Day.Az, он признал, что валяние в снегу и обливание ледяной водой после бани - давняя традиция. Кроме того, разница температур способствует тренировке сосудов.
"Но позволить себе это могут только закаленные и уверенные в своем здоровье люди. Стресс от разницы температуры может вызвать резкий спазм сосудов и в результате - перепад давления, сердечный приступ", - объяснил специалист.
В качестве альтернативы тем, у кого есть сложности со здоровьем, Тяжельников предложил прохладный душ.
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