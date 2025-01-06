Врач предупредила о последствиях переедания мандаринов

Здоровому человеку можно ежедневно съедать в среднем до пяти мандаринов в день, рассказала диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.

Как передает Day.Az, в Telegram-канале ведомства эксперт предупредила о последствиях переедания мандаринов.

Врач сказала, что мандарины богаты фруктозой и кислотой, поэтому при их переедании могут возникнуть боль в животе, вздутие, проблемы со стулом. Также могут появиться изжога и неприятные ощущения в горле.

"Из-за высокого содержания фруктозы мандарины могут вызвать резкие "скачки" уровня сахара в крови. Особенно это важно учитывать людям, страдающим сахарным диабетом", - отметила Елиашевич.