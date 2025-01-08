В последнее время наблюдается резкий рост случаев заражения вирусными инфекциями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sfera.Az, профессор, доктор медицинских наук Муса Ганиев отметил, что с декабря наблюдается распространение вируса, сопровождающегося такими симптомами, как кашель, высокая температура, "катаральное состояние", потеря голоса, слабость и боли во всем теле.

Профессор отметил, что участились осложнения в виде острого бронхита и пневмонии. Особенно граждан беспокоит информация о вспышке метапневмовируса в Китае, который может стать причиной новой пандемии. Некоторые источники сообщают, что уровень летальности этого вируса достигает 43%, однако официальные данные утверждают, что в Азербайджане случаев заражения не зафиксировано.

Муса Ганиев подчеркнул, что метапневмовирус не является новым: "Этот вирус входит в семью из более чем 200 вирусов, вызывающих респираторные инфекции, и известен уже 65 лет. Заражение происходило и будет происходить среди людей независимо от их пола или расы. Сезонные всплески заболеваемости - это естественное явление".

По его словам, нынешняя волна инфекции будет развиваться в три этапа: первая волна сохранится до второй половины января, в феврале начнется стабилизация, а с марта инфекция пойдет на спад.

Муса Ганиев также подчеркнул, что при отсутствии осложнений и вторичных инфекций использование антибиотиков или "системной терапии" строго противопоказано. Лечение должно основываться на принципах поддерживающей и саногенетической терапии.