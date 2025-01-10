Противораковые вещества: прорыв в борьбе с опасными заболеваниями

Новые органические соединения, которые в будущем могут стать основой для создания препаратов против аденокарциномы предстательной железы, рака яичников и молочной железы, синтезировали ученые Томского политехнического университета (ТПУ).

Как передает Day.Az об этом сообщается в пресс-службе вуза.

Специалисты отметили, что для замедления роста раковых клеток потребуется меньшая концентрация вещества, чем при применении существующего противоопухолевого препарата-аналога.

"Множество синтетических и природных органических соединений, содержащих в своей структуре хиноновую группу, могут проявлять разнообразную биологическую активность", - заявили в пресс-службе.

В ТПУ добавили, что наиболее эффективные образцы превосходят по разрушительному действию на раковые клетки известный коммерческий химиотерапевтический препарат на основе платины.

В ходе проведенных исследований ученые установили, что новые органические соединения являются перспективными противоопухолевыми агентами, которые могут быть использованы в борьбе с некоторыми видами рака, заключили в ТПУ.