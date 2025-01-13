Врач перечислил симптомы эхинококкоза

Эхинококкоз возникает в результате инфицирования ленточным червем из рода Echinococcus, в основном Echinococcus granulosus. На стадии личинок эти черви образуют кисты в разных органах человеческого тела, что и вызывает данное заболевание. Врач-инфекционист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов рассказал "Известиям" о рисках заболевания эхинококкозом, передает Day.Az.

"Основная причина заражения связана с проглатыванием яиц этого паразита, которые выделяются с фекалиями инфицированных собак и могут длительное время сохраняться в почве, воде или на продуктах питания", - объяснил Неронов.

По его словам, инфицирование эхинококком может произойти различными способами. Главные пути передачи включают фекально-оральный механизм, когда человек заглатывает яйца паразита с немытых рук или через зараженную пищу и воду. Также контакт с зараженными животными, в частности с собаками, может привести к инфекционному процессу, так как собаки являются окончательными хозяевами этих гельминтов. Возможна также инвазия личинок при употреблении недостаточно приготовленного мяса инфицированных животных (например, овец или крупного рогатого скота), в котором присутствуют живые личинки.

По мнению специалиста, проявления эхинококкоза могут изменяться в зависимости от того, на какой стадии находится заболевание и где расположены кисты. На начальных этапах болезнь может не проявляться явными симптомами. По мере роста кист могут возникать такие признаки, как боли в правом подреберье, увеличение размеров печени и желтуха при ее поражении, если затрагиваются легкие, возможны боли в груди, кашель и одышка. Кроме того, среди развивающихся симптомов можно отметить тошноту, снижение аппетита и заметное похудение, которые могут наблюдаться при образовании кист в других органах.

"Эхинококкоз является сравнительно редким заболеванием, однако его распространенность варьируется в зависимости от региона. В России этот недуг чаще всего регистрируется в Краснодарском крае, Поволжье и Западной Сибири", - подытожил Неронов.