Найден способ восстановить мимику после травм лицевого нерва

Биоинженеры из Питтсбургского университета создали из стволовых клеток имплантируемые проводники, способные восстанавливать мимику после травм лицевого нерва. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neural Engineering (JNE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый метод восстановления может стать альтернативой традиционным аутотрансплантатам - использованию нервной ткани, взятой из других частей тела пациента. Несмотря на эффективность, аутотрансплантация сопряжена с рядом проблем, таких как повреждение донорской области и низкая вероятность функционального восстановления.

В отличие от аутотрансплантатов, новый подход использует стволовые клетки пульпы зуба (DPSCs), которые выделяют белки, способствующие росту нервной ткани. Исследователи предложили позволить клеткам создавать каркас для роста нервных волокон самостоятельно, что могло бы обеспечить более точную ориентацию аксонов и ускорить процесс восстановления.

Для этого они использовали резиновые формы с микроскопическими "канавками", которые клетки должны были заполнять и преобразовывать в биологический матрикс. После формирования такого матрикса, ученые вживили его в поврежденный нерв крыс. Результаты показали, что аксоны успешно восстанавливались и регенерировали по всей длине проводника, а его эффективность была сопоставима с аутотрансплантатами. Вдобавок, поведение животных, включая движения усов, также было аналогично поведению крыс с аутотрансплантатами.

По словам исследователей, в перспективе новый метод можно будет использовать для восстановления мимики и у людей. Чтобы подтвердить это, необходимо провести клинические испытания с участием добровольцев.