Ученые опровергли миф о здоровье кишечника веганов

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что отказ от мяса, молочных продуктов и яиц не обязательно приводит к более здоровому составу кишечного микробиома.

Как передает Day.Az, результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Microbiology.

В исследовании приняли участие 656 веганов, у которых были взяты образцы кала для оценки баланса кишечной микробиоты. Полученные данные сравнили с численностью различных организмов в кишечниках около 20 тысяч мясоедов и 1000 вегетарианцев.

Результаты показали, что отказ от продуктов животного происхождения не приводит к улучшению бактериального баланса кишечника. Число и вид "хороших" бактерий были сходными у испытуемых с разными стилями питания.

Кроме того, было обнаружено, что у веганов, употребляющих много фабричных снеков и других ультра-обработанных продуктов, количество полезных кишечных бактерий было снижено. В то же время, включение овощей в рацион мясоедов помогало балансировать микробиоту.

Исследователи подчеркнули, что полезные кишечные бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые снижают воспаление в кишечнике и организме в целом, снижая риск сердечных приступов и инсультов.