Прорыв в психиатрии: создан новый антидепрессант с минимальными побочными эффектами

Японские ученые из Токийского университета естественных наук описали принцип действия селективных агонистов дельта-опиоидного рецептора (ДОР). Эти соединения быстро оказывают антидепрессивный и противотревожный эффект без значимых негативных последствий.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Molecular Psychiatry (MolPsy).

Дельта-опиоидный рецептор играет ключевую роль в регуляции настроения. Некоторое время назад были созданы селективные агонисты ДОР, такие как SNC80 и KNT-127. Однако неврологические механизмы в основе их работы до недавнего времени оставались не до конца изученными.

В новом исследовании команда провела тесты на мышах с помощью испытания принудительного плавания, которое вызывает у животных близкое к депрессии состояние беспомощности.

Результаты показали, что инъекция KNT-127 за полчаса до начала эксперимента снизила количество случаев, когда грызуны отказывались от активности и прекращали бороться за жизнь в емкости с водой.

Затем исследователи проанализировали активацию белка в областях мозга, связанных с расстройствами настроения.

Эксперименты показали, что антидепрессивные эффекты в первую очередь были связаны с воздействием на медиальную префронтальную мозговую кору, а снижение тревожности оказалось обусловлено активацией миндалевидного тела мозга.

Ученые рассчитывают, что селективные агонисты ДОР станут новым эффективным методом лечения пациентов, чья депрессия не поддается существующей терапии.