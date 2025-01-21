Ученые восстановили идентичный "черной чуме" штамм

Ученые из Оксфордского университета в Великобритании впервые восстановили возбудителя Юстиниановой чумы, которая является одной из самых разрушительных пандемий в истории человечества. Работа исследователей была опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Реконструкция генома древнего патогена предоставляет новые возможности для исследования исторических эпидемий, утверждает возглавивший проект профессор микробиологии Торвальд Бьернссон.

Как показал проведенный специалистами анализ, возбудитель Юстиниановой чумы идентичен бактерии Yersinia pestis, ставшей причиной "черной смерти" в XIV веке.

Исследователи выявили 30 уникальных мутаций, которые характерны для древнего штамма. Эти изменения, как предполагают ученые, могли сыграть главную роль в стремительном распространении инфекции, жертвами которой только в Европе в период с VI по VII века стали порядка 25 миллионов человек.

Специалисты применили в исследовании новейшие технологии секвенирования ДНК. С помощью них удалось восстановить геном возбудителя, а также доказать, что эпидемия затронула куда большее количество регионов, чем следует из исторических хроник.