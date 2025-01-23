Ученые выяснили, как потребление кальция связано с экземой

Ученые Школы пищевой и биологической инженерии при Университете Цзянсу (Китай) установили, что среди лиц с умеренно высоким уровнем потребления кальция чаще встречается экзема - воспалительное рецидивирующее заболевание кожи. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 4086 взрослых, средний возраст которых составил 46,7 года. Среди них 46,9% были мужчинами, а 53,1% - женщинами. В число испытуемых вошли здоровые добровольцы и лица с диагностированной экземой - хроническим заболеванием кожи, проявляющимся сухостью, зудом и воспалением. Экзема связана с нарушением барьерной функции кожи, а также факторами окружающей среды, наследственности и специфики работы иммунной системы.

Исследование показало, что связь между потреблением кальция и экземой зависит от возраста, пола и других факторов. У женщин в периоде постменопаузы (в возрасте 45-55 лет) и лиц без сахарного диабета риск заболевания при высоком уровне кальция в рационе повышался. Напротив, у беременных женщин активное потребление кальция снижало риск экземы.

Кальций необходим для поддержания прочности костей и зубов, сокращения мышц и нормального функционирования многих ферментов. Он содержится в молочных продуктах, кунжуте, бобовых, сардинах и лососе. Несмотря на очевидные полезные свойства этого элемента, ученые предполагают, что некоторые лица с экземой могут получить пользу от сокращения его потребления.