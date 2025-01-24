Врач объяснил, когда учащенное сердцебиение опасно

Есть несколько признаков, при увеличении частоты сердцебиения, которые могут указывать на необходимость обратиться к врачу: это резко возникшее в покое, стойкое учащенное сердцебиение более 100 ударов в минуту, обморок, резкая боль в груди, сильная одышка, головокружение, а также чувство, что ритм сердца неправильный - "проваливается", сердце пропускает удар. Об этом рассказала "Газете.Ru" врач-кардиолог сети "Клиники Фомина" в Туле Татьяна Мельникова, передает Day.Az.

"Частота сердечных сокращений в покое у взрослого человека обычно составляет 60-80 ударов в минуту. Однако иногда сердцебиение может ускоряться. Это может быть вызвано физиологическими причинами, например, стрессом, физическими нагрузками, гормональными изменениями (например, при менструации, беременности или менопаузе), приемом некоторых лекарственных препаратов и другими", - рассказала врач.

Такое состояние может быть вызвано рядом заболеваний, в том числе различными аритмиями или тахикардией.

"Если вы испытываете эти симптомы, обязательно обратитесь к врачу. Врач проведет осмотр, для диагностики учащённого сердцебиения может назначить обследования: электрокардиографию (ЭКГ), холтеровское мониторирование, электрофизиологическое исследование. На основании их результатов доктор примет решении о назначении необходимого лечения", - рассказала доктор.

Чтобы снизить риск учащенного сердцебиения, нужно поддерживать здоровый образ жизни, включающий регулярные физические упражнения, избегать стрессов и научиться методам релаксации, ограничить потребление кофеина и алкоголя, никотина.